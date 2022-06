Felipe Neto diz ter sido ameaçado com bomba por segurança em jogo do Botafogo no Engenhão

Felipe Neto usou o Twitter neste domingo (26) para relatar ter sido ameaçado durante um jogo de futebol entre Botafogo e Fluminense no Engenhão, na Zona Norte do Rio. A ameaça, segundo ele, foi feita por um segurança do local.

“Estava assistindo ao jogo no meu camarote. Um segurança da empresa Blindados abordou meu motorista na porta e perguntou: “de quem é esse camarote?” Ao ouvir que era meu, respondeu: “pff, tinha q botar uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada”, escreveu.

O youtuber e influenciador revelou que vem sendo alvo de ameaças nos últimos 4 anos e que entrará com representação contra o autor da ameaça.

“Vamos fazer representação contra esse homem, mas esse é o resumo da minha vida nos últimos 4 anos. A qualquer momento algo pode acontecer comigo. Se isso acontecer, só peço q vcs lembrem quem foram as pessoas responsáveis por alimentar esse ódio contra mim”.

Diretoria do time apura o caso

Felipe Neto disse, ainda, que após o episódio, a diretoria do Botafogo entrou em contato com ele e prometeu apurar o caso.