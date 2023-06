Felipe Dylon relembra namoro com Sabrina Sato: ‘ela é apaixonante’

Em entrevista para o podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, na terça-feira (13), o cantor Felipe Dylon, 35 anos, que fez muito sucesso nos anos 2000 com a música “Musa do Verão”, relembrou o namoro com Sabrina Sato. Eles se relacionaram em 2005, quando Dylon tinha 18 anos e Sabrina 25.

“Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo”, disse ele.

No entanto, a distância acabou separando o casal. "Ficamos juntos quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante", disse ele.

”Eu tinha 18 anos. Rolou um clima durante uma entrevista do 'Pânico'. Foi bacana a química que rolou”, acrescentou.

Sérgio Mallandro pediu para Dylon mandar um recado para Sabrina, já que atualmente a apresentadora está solteira após o fim do relacionamento com Duda Nagle. “Sabrina, você é nota 10”, se limitou a dizer o cantor.

Já Felipe Dylon foi casado com a atriz Aparecida Petrowky. Eles se separam em 2017.