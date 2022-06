Fátima Bernardes desabafa sobre namoro à distância com Túlio Gadelha

A apresentadora Fátima Bernardes usou o ao vivo do 'Encontro' nesta terça-feira (28) para revelar um dos motivos para a saída dela do programa para assumir o 'The Voice Brasil'. Segundo ela, a distância do namorado, Túlio Gadelha, e dos filhos, a levaram a repensar o trabalho dispendido para entrar no ar com o matinal.

"A gente tem que ter muita confiança, ficar bem, estar feliz, senão você vive infernizando a vida um do outro. E a gente tem isso muito facilmente, muita tranquilidade quando estamos longe para viver os caminhos necessários", explicou ela em conversa com Ana Maria Braga.

No mesmo momento, ela também revelou que a distância dos filhos acabou sendo outro fator crucial. "Além dessa companhia, parceria e amor que eu tenho com ele, que é tão bonito e foi tão inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, que são os meus filhos", declarou.

Fátima explicou que o filho vive em Paris há dois anos e ela só chegou a fazer uma visita. "Meu filho teve Covid-19 lá e eu não pude ir. Dá uma certa agonia, de vez em quando, de estar tão responsavelmente presa ao dia a dia", disse sobre os desafios de apresentar o programa diariamente durante a semana.

Explicações para o público

A apresentadora ainda ressaltou o contexto da relação com o público, ao qual acaba "devendo" explicações a cada mudança de vida.

"Quando você tem uma dor de garganta, tem que explicar para um país inteiro que você não foi, não só para sua chefia ou para sua equipe. Quem está diante do vídeo precisa explicar para um país o tempo todo", finalizou.

A partir da próxima segunda-feira (4), ela deixará o comando do 'Encontro' e vai oficialmente para as gravações do The Voice Brasil. Patrícia Poeta e Manoel Soares serão os novos apresentadores do programa nas manhãs.