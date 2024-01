Fã invade show de Ludmilla durante o Réveillon de Copacabana e cantora corre no palco

A cantora Ludmilla viveu um episódio inusitado na virada de ano. A artista, que se apresentava para mais de 2 milhões de pessoas no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (1º), teve que desviar de um fã que invadiu o palco. O momento ganhou as redes sociais.

Tudo aconteceu depois que um homem conseguiu passar pelas barreiras que limitam o público do show e partiu em direção a ela. Ao ver o rapaz se aproximar, a ex-MC Beyoncé saiu rapidamente de cena para os seguranças atuarem e voltou antes da música começar.

"O pau torando no palco: A banda não parou. O balé não parou. A bicha, que é cria de Caxias, saiu na hora certa e voltou na hora perfeita. Isso nem é cinema, é profissionalismo! Chocadaaaa", compartilhou uma usuária no X, antigo Twitter.

"Parece que foi combinado de tão certo", comentou outra pessoa. "Ela deu um perdido no cara e ainda voltou plena", escreveu outro seguidor da esposa de Brunna Gonçalves. "E a corridinha no ritmo da música me pegou demais", reagiu mais um.

"O Rio não é para amadores!! Ludmilla mostrando toda experiência carioca", elogiou outro na postagem que tem mais de 62 mil visualizações. As informações são da Revista Quem.