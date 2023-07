Ex-BBB Adriana Sant’Anna relata que mãe foi feita refém durante assalto

A influenciadora digital Adriana Sant'Anna contou, nesse domingo (16), no Instagram, que a mãe, Maria da Penha, foi rendida e feita refém por criminosos dentro de casa. A ex-BBB publicou uma foto chorando e relatou como ficou sabendo do ocorrido.

"Era 3h30 da manhã quando meu telefone toca e era minha tia chorando. 'Adriana! Pegaram sua mãe na frente da casa dela, amarraram ela e levaram para dentro de casa! Ficaram de 9h30 da noite até as 4h da manhã com ela! Ela está bem! Liga nesse número para falar com ela”, iniciou ela.

“Por 30 segundos perdi minhas pernas, meu corpo esquentou por inteiro e me encolhi feito bebê. O corpo voltou após 30 segundos enquanto ligava no número que ela estava. Falei: 'Mãe! Mãe! Mãe! Você está bem? O que aconteceu?'. E de tudo o que aconteceu, você sabe o que foi mais importante? Ninguém fez mal para ela. Chega ser engraçado dizer isso. Como não fizeram mal? Traumas, emoções de só quem já passou por isso, sabe dizer. Mas a verdade é que no mundo que estamos, eu posso dizer que ninguém fez mal para ela! 'Apenas' amarraram os braços, amordaçaram e foram fazendo o que tinham para fazer na casa”, detalhou.

Adriana também disse que a mãe ficou amarrada pelos bandidos por mais de cinco horas. Ela ainda relatou que a mãe ficou bem depois do "susto".