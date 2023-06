Ex-babá de Simaria relata ofensas e grosserias da cantora: 'nunca fui tão humilhada'

Ex-babá da filha mais velha da cantora Simaria revelou uma rotina de humilhações e grosserias nos meses em que trabalhou na casa da artista. Em entrevista ao site de Leo Dias, a ex-funcionária disse que também foi vítima de difamação por parte de Simaria quando resolveu deixar o emprego.

As declarações foram concedidas um dia após a primeira entrevista do ex-marido de Simaria, Vicente Escrig. Ele manteve silêncio desde a separação em 2021, mas contou agora que existia uma rotatividade grande de funcionários quando ambos eram casados, principalmente de babás contratadas para cuidar dos filhos Giovana e Pawel, de 10 e 7 anos.

"Você que diga, mas são meus filhos que estão expostos a cada cinco meses uma nova babá. Uma pessoa que tem dificuldade realmente de manter um tipo de relacionamento mesmo profissional", disse em entrevista a Leo Dia.

Versão corroborada pela ex-babá, que disse ter ficado apenas 5 meses no cargo. Segundo ela, apesar da relação com Simaria ser tranquila no início, logo o tratamento dado pela ex-patroa mudou.

"Simaria gostava de mim, mas de repente a mulher mudou, queria todo mundo submisso a ela. Tratava a gente mal", disse. "Nunca fui tão humilhada como fui por ela".

Após decidir deixar o emprego, a ex-babá conta que não recebeu nenhum dos seus direitos e que foi difamada pela cantora. "Eu fui muito destratada por ela e quando eu saí foi pior. Ela me difamou para todo mundo que pedia referência minha, que eu dava o contato dela", disse.

Nas redes sociais, uma outra mulher que também alega ser ex-babá de Giovana, filha mais velha de Simaria, falou sobre a experiência.

"Só falou verdades. Não se aguenta a pessoa. Digo isso por experiência própria. Só aguentei quatro meses e ainda saí sem receber os direitos trabalhistas como babá de Giovanna", escreveu.

Até o momento, Simaria não se manifestou sobre as declarações nem do ex-marido nem da ex-funcionária.