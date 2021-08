Esposa de Thammy Miranda revela transfobia com marido e rebate: 'pai é quem cuida'

A esposa do ator Thammy Miranda, Andressa Miranda, rebateu ataques transfóbicos recebidos pelo marido no último domingo (8), data em que foi comemorado o Dia dos Pais no Brasil. O casal tem um filho, o pequeno Bento, de 1 ano e 6 meses.

Em relato, publicado no Instagram, Andressa disse que os ataques continuam os mesmos, ainda que o tempo passe. Segundo ela, muitos ainda insistem em tratar Thammy pelo pronome feminino.

Criação

Nos mesmos vídeos, Andressa ressaltou que pai é quem cuida e dá amor à criança, não aqueles que abandonam os próprios filhos.

"Pra mim, pai é quem dá educação, amor e ajuda a construir com exemplo um ser humano de caráter, e não quem abandona, não sabe que você existe, não sabe o que está acontecendo", relatou.

História pública

Ainda em crítica às pessoas que continuam sendo preconceituosas com Thammy, a modelo revelou que quando os dois viajam ao exterior o marido é tratado sempre no masculino.

"Quando eu e Thammy vamos viajar para fora do Brasil, para vários lugares, todas as pessoas sempre tratam ele no masculino porque elas tratam o que elas estão vendo", disse.

No Brasil, ela explica, o desrespeito ainda é bastante frequente. "Aqui no Brasil acontece de ainda às vezes as pessoas tratarem no feminino por conta do passado, pela memória, pela história do Thammy, que é pública. Mas não pelo que a pessoa está vendo, porque ela vê um homem na frente dela", finalizou.