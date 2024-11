CAPTEI: Edson Queiroz Neto recebe homenagem surpresa na 7ª Edição do Natal do Bem do Lide Ceará

O Natal do Bem, promovido pelo Lide Ceará, é um evento que vai muito além de uma simples confraternização. É uma oportunidade de ajudar instituições sociais e projetos que fazem a diferença na vida de muitas pessoas no Ceará. Em sua sétima edição, o evento contou com um destaque especial: a homenagem a Edson Queiroz Neto, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, por sua expressiva contribuição ao desenvolvimento econômico, social e humano do estado do Ceará e do país.

Legenda: Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

O leilão beneficente de obras de arte foi o outro ponto alto da noite, com arrecadação de doações para oito instituições importantes. A curadoria das obras ficou por conta de Max e Victor Perlingeiro, fundadores da Galeria Multiarte, que selecionaram com cuidado 18 obras de artistas consagrados, como Alfredo Volpi, Antônio Bandeira, Cândido Portinari, e outros.

Legenda: Max Perlingeiro, Emília Buarque e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Além disso, a presença da Orquestra de Câmara Jacques Klein, com participação de Luís Maurício Carneiro, e um momento capela de Paulo Benevides cantando My Way, fez Edson Neto juntar-se ao cantor trazendo um toque especial à noite, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes.

Legenda: Edson Queiroz Neto e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

O combate à desigualdade social é um desafio que exige a participação de toda a sociedade, e iniciativas como o Natal do Bem mostram o quanto é possível fazer a diferença através do apoio a projetos sociais e instituições assistenciais.

Legenda: Victor Perlingeiro, Lauro Fiúza, Deusmar Queirós, Edson Queiroz Neto, Beto Studart, Emília Buarque e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

A noite foi novamente um grande sucesso inspirando cada vez mais empresário associados a se engajarem em ações de solidariedade e empreendedorismo social.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Emília Buarque, Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque, Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Edson Queiroz Neto, Emília Buarque e Max Perlinjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Victor, Olivia Porcaro e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Bacelar e Ticiana Queiroz e Olívia Porcaro Foto: LC Moreira

Legenda: Olívia Porcaro, Bia Fiúza, Maria Brás e Manoela Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz Rocha e George Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Alex Nogueira, Carlos Rotella, Igor Barroso e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Carlos Rotella e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Carlos Rotella, Celso Rocha e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Ruy do Ceará e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Olivia Porcaro e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Rocha, Edson Queiroz Neto e Lagildo Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Eloíza Dantas, Emília Buarque, Aline Félix Barroso e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Eloíza Dantas, Ticiana Queiroz e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque e André Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Max Perlingeiro e Olivia Porcaro Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Edimilson e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrícia Abrantes e Milene Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Mardônio Barros e Bia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel e Jefferson von Haybin Foto: LC Moreira

Legenda: Deo Albuquerque e Thales Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Edyr Rolim e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Max Perlingeiro, Deusmar Queirós, Lauro Fiúza e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro e Renata Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian e Ronaldo Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Edyr Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia e Haim Erel Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Beatriz Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Guanabara e Amanda Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Alencar e Igor Proença Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Barros Leal e Edyr Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza e Philipe Godefroid Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Nogueira e Mariana Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Feitosa e Liliane Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyanna Landim e Ana Maria Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Amaral e Renata Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Lauro Fiúza e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Eloíza Dantas, Maria Brás e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Lidice e José Almeida, Stella Rolim e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Victor Perlingeiro, Sérgio e André Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Neto e Ticiana Queiroz, Emília Buarque, Max e Victor Pelingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz, Ana Maria Studart, Michelinne Pinheiro e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Max Perlingeiro, Deusmar Queirós, Lauro Fiúza e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo e Vívian Barbosa, Ilo Marques, Pollyanna Landim, Ana Maria e Laerte Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim, Pio Rodrigues, Isabela Barros Leal, Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Tony de Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Raphael Silva Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Montenegro (Leiloeira) Foto: LC Moreira

Legenda: Obras Leiloadas Foto: LC Moreira

Legenda: Obras Leiloadas Foto: LC Moreira

Legenda: Obras Leiloadas Foto: LC Moreira

Legenda: Obras Leiloadas Foto: LC Moreira

Legenda: Edimilson Pinheiro, Emília Buarque e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Ticiana e Edson Queiroz Neto e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Emília Buarque, Beto Studart, Edson Neto e Ticiana Queiroz, Max Perlingeiro, Igor Queiroz Barroso e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rocha, Aline Félix, Manoela Bacelar, Edson Neto e Ticiana Queiroz, Pio Rodrigues, Stella e Edyr Rolim e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira