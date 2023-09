Erika Januza celebra noivado em cerimônia com amigos e familiares

A atriz Erika Januza ficou noiva do fundador do AfroReggae, José Júnior, em cerimônia que reuniu amigos e familiares do casal, na quinta-feira (7), em Niterói, no Rio de Janeiro.

Um amigo dos noivos foi o responsável pela celebração, que lembrou a de um casamento. No fim, a artista lascou um beijo em José Junior.

Para a celebração, Erika escolheu um longo vestido branco. Depois da cerimônia, houve uma festa, com pista de dança, comida liberada e bons drinks.

No início do ano, a atriz terminou o namoro de quase três anos com o artista plástico Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura. Em julho, ela assumiu publicamente o namoro com José Junior.