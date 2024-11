Enquete A Fazenda: parcial aponta favorito do público para virar fazendeiro da semana

A peoa Luana é a preferida entre os leitores do Diário do Nordeste para virar a fazendeira da semana, nesta quarta-feira (13), em "A Fazenda 16", conforme aponta a parcial atualizada da enquete do DN. A participante contabiliza 62,63% dos votos.

Já Vanessa e Flora registraram, respectivamente, 21,86% e 15,51% da preferência do público. No total, o levantamento teve 4.397 votos até o início desta tarde.

Legenda: Segundo leitores do DN, Luana é a favorita para escapar da roça da semana Foto: Reprodução

A Prova do Fazendeiro será realizada na noite desta quarta-feira (13), na tela da Record TV, a partir das 22h30. Quem vencer a dinâmica se livrará de participar da sétima roça do reality show e ainda sobe para a sede com os poderes do fazendeiro.

Vetada da dinâmica, Gizelly já está na berlinda. Após o resultado da prova, a roça será finalizada com três participantes e uma delas será eliminada pelo público na quinta-feira (14).

Veja também Zoeira Gizelly Bicalho reage aos gritos durante briga em 'A Fazenda 16' e vira meme nas redes sociais Zoeira Quem está na roça? Veja como foi votação de 'A Fazenda' nessa terça (12)

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Nessa terça-feira, a dinâmica começou com o fazendeiro Sasha indicando Gizelly para a roça. Em seguida, foi a vez do poder do Lampião em que Flor teve que escolher três peões para serem votados pela casa. Ela optou por Babi, Flora e Sidney.

Mais votada, Flora ocupou o segundo banco da zona de eliminação e puxou Vanessa da baia para o terceiro.

Na dinâmica do Resta Um, Luana foi a última e fechou a formação da roça preliminar, sendo a primeira berlinda 100% feminina da temporada. Por ter sido a última, a peoa vetou Gizelly de disputar a Prova do Fazendeiro.