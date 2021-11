Enquete A Fazenda: Erasmo Viana, Rico Melquiades ou Solange Gomes? Quem você quer que fique?

Erasmo Viana, Rico Melquiades e Solange Gomes estão oficialmente na sétima Roça de "A Fazenda 13" e correm risco de eliminação. O trio de roceiros foi definido na noite desta quarta-feira (3), depois da Prova do Fazendeiro.

Marina Ferrari ganhou o chapéu supremo e se livrou da berlinda, garantindo ainda imunidade da próxima Roça.

VOTE:

inter@

O peão ou peoa eliminada será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (4).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes disputaram a Prova do Fazendeiro, que exigiu sorte e agilidade.

Eles tinham que jogar as bolas em um cano, passar por uma "cama de gato" e pegá-las do outro lado da estrutura para encaçapar em um dos buracos de uma mesa que estava no Campo de Provas.

Na segunda etapa, deveriam acertar as bolas em três lugares diferentes. Rico estava na frente, e Marina o alcançou, levando a melhor na disputa.