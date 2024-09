Endrick e Gabriely Miranda anunciam casamento: 'O que Deus uniu, ninguém separa'

O jogador do Real Madrid Endrick, de 18 anos, e a influenciadora digital Gabriely Miranda, 21, anunciaram nas redes sociais que se casaram. Eles publicaram um álbum com as fotos do look que usaram para oficializar a união.

O casal atualmente mora em Madri, na Espanha, onde Endrick joga pelo Real Madrid como atacante.

Veja fotos do casamento

A legenda do álbum de casamento começa como uma passagem da Bíblia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". No final, eles comemoram: "Enfim, casados".

Amigos e fãs comentaram no post, mas a mãe de Endrick, Cíntia Ramos, ainda não reagiu. Ela e Gabriely já tiveram desentendimentos e passaram por momentos de "climão".

Veja também Zoeira Em documentário, Paquitas relembram brigas com Marlene Mattos no 'Xou da Xuxa' Zoeira Brasileira Narah Baptista anuncia gravidez de primeiro filho com o ator francês Vincent Cassel

Planos do casal

Em abril, Gabriely falou com a Quem sobre o futuro do casal e revelou os planos. A mudança para a Espanha ainda não havia sido anunciada.

"Não elaboramos nada ainda, temos vivido o presente e um dia de cada vez. Um momento muito especial foi vê-lo marcar pela Seleção Brasileira pela primeira vez, porque foi a realização de um sonho dele e eu pude estar presente… Ainda estamos analisando, mas quando existe respeito e amor, a distância não tem importância", analisou.