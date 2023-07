Eliezer revela desequilíbrio hormonal que resulta no crescimento das mamas; entenda o que é

O influenciador e ex-BBB Eliezer do Carmo revelou estar com desequilíbrio hormonal que causa o crescimento das mamas. Em meio a um processo de emagrecimento, ele já perdeu 8kg. No último sábado (15), ele conversou com os seguidores sobre as mensagens que tem recebido sobre o peito.

"Você colocou algum tipo de silicone no peito? Como é isso? Explica por favor", perguntou um dos usuários. Nos stories, ele explicou que sofre com ginecomastia, uma condição de saúde que resulta o aumento descontrolado das mamas em homens.

Eliezer Ex-BBB "Por mais que eu sempre tenha levado isso muito 'de boa' com pessoas que 'me zoam', principalmente quando eu estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e piorou agora durante a gestação da Lua".

Ele admitiu que está sofrendo com a imagem. "Sei que muitos desses comentários são feitos na zoeira, brincando comigo e eu super aceito e entro na brincadeira, mas a verdade é que a ginecomastia afeta muitos homens. Realmente me incomoda muito", disse o ex-BBB.

Ele está tentando tratar o desequilibro hormonal.

O que é a ginecomastia?

A ginecomastia é uma condição em que a glândula mamária se desenvolve de maneira anormal em homens. Conforme o portal Câncer de Mama Brasil, os casos costumam ocorrer em jovens e idosos e podem ser confundidos com acúmulo de gordura.

Além disso, é associada a alterações hormonais. As causas são diversas, podendo ser por conta de medicamentos, patologias ou uso de drogas. Dentre as patológicas, ou seja por conta de doenças, podem estar relacionadas com:

Síndrome de Klinefelter;

Cirrose hepática;

Hipertireoidismo;

Insuficiência renal crônica;

Desnutrição.