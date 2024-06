Edu Guedes fala de previsão mudança para nova casa com Ana Hickmann

Edu Guedes e Ana Hickmann anunciaram recentemente que vão morar juntos. O apresentador explicou que ele e a namorada ainda vão reformar a nova casa.

“Não temos previsão da data da mudança ainda, porque, na verdade, como a casa nunca foi habitada, temos que colocar tudo nela. Então, vamos fazer tudo com calma”, disse à Quem.

O anúncio do novo passo no relacionamento foi feito nas redes sociais. Edu e Ana exibiram a mansão que irão morar, que tem ares rústicos e arquitetura em estilo inglês. “Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda”, escreveu o casal na publicação conjunta no Instagram.

Conforme a Quem, o imóvel fica em um condomínio de alto luxo, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e estava à venda por R$ 4,9 milhões. A casa tem quatro suítes, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, sala de estar, sala de jantar, home theater, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário.