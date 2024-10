Dupla Chitãozinho & Xororó canta 'Evidências' em show de Bruno Mars em São Paulo

O cantor Bruno Mars fez diversas apresentações em São Paulo na última semana, mas um fato inusitado alegrou os fãs no domingo (13): o cantor convidou a dupla Chitãozinho & Xororó ao palco para tocar a música "Evidências". A participação ocorreu dias após Thiaguinho ser convidado ao show do cantor pop, na quarta-feira (9), para cantar "Cheia de Manias".

Os sertanejos comentaram a alegria de receber um convite de Mars. Em entrevista a um perfil dedicado à dupla, os dois citaram a surpresa, mas uma "honra sem tamanho".

Veja o vídeo:

"Quando recebemos o convite do Bruno Mars para participar do show de encerramento em São Paulo, foi uma surpresa incrível e uma honra sem tamanho. Saber que ele aprecia tanto a nossa música nos enche de orgulho e emoção", afirmou Chitãozinho.

Os dois ainda lembraram como Bruno Mars já tinha feito referência à música em outra ocasião. "Já tínhamos assistido à performance dele no The Town no ano passado com 'Evidências', e agora, estar no palco ao lado de um artista como ele, cantando para um Morumbi lotado, foi uma experiência inesquecível. É emocionante ver como a nossa música ultrapassa fronteiras, sendo acolhida por grandes nomes da música internacional", disse Xororó.

O show do domingo foi a última apresentação de Bruno Mars em São Paulo nessa nova passagem pelo Brasil. A partir de agora, o cantor segue para completar a agenda de shows em Curitiba e em Brasília.