Dora Figueiredo revela que passou por 3 cirurgias no ânus; médico explica o que é abcesso perianal

A influenciadora digital Dora Figueiredo relatou, em vídeo publicado no Instagram, na última semana, que durante o ano de 2023 passou por três cirurgias no ânus. Ela explicou que resolveu tornar o problema de saúde público para ajudar outras pessoas.

“No começo desse ano começou a crescer um nódulo ali perto do meu 'butico'. Ele começou a inchar um pouquinho, e eu imaginei que era um pelo encravado, que ia passar rápido”, contou ela, sobre o início do problema. “Começou a crescer, doer, doer que eu não conseguia sentar, e resolvi ir para o hospital. No hospital me falaram que eu tinha um abcesso, e que tinha que fazer uma drenagem, uma mini cirurgia para tirar tudo”.

Dora tinha uma viagem e pediu para tomar antibiótico, ao invés de passar pelo procedimento. “Quando eu voltei do Rio de Janeiro, foi um parto para achar um proctologista para conseguir marcar. Fiz uma ressonância e deu que eu estava com uma fístula causada pelo abcesso. Foi quando descobri que teria que fazer uma fistulectomia, que é uma cirurgia chatíssima, de recuperação péssima. Não deu certo. Eu passei por uma recuperação horrorosa. Muita dor, muito sofrimento… Fui em outro médico no meio do ano e ele me falou que eu ia ter que fazer mais uma cirurgia e que ela custa R$ 30 mil”, relatou.

A influenciadora também relatou que no pós-cirúrgico terá que fazer fisioterapia anal.

Nesta segunda-feira (11), ela abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores sobre seu problema de saúde, e ao ser questionada sobre o nível de dor, ela escreveu: “Pior dor que já senti”. Dora já passou pela última cirurgia do tratamento.

O que é o abcesso perianal?

Ao Diário do Nordeste, o médico Matthaus Costa, coloproctologista e cirurgião geral, detalha do que se trata o abcesso perianal, problema inicial de Dora Figueiredo.

“Na região interna do ânus temos glândulas que podem inflamar e acumular pus, originando o abscesso perianal. Esse abscesso é doloroso e incômodo. Se essa secreção acumulada drenar pelo lado de fora do ânus, através da pele, pode surgir um 'túnel' entre a parte interna e externa na região e aí se forma a fístula perianal”, explica.

Embora seja uma doença não fatal, ela causa incômodo. “O túnel fica inflamado, e o paciente fica com saída de secreção purulenta pelo orifício. O tratamento é cirúrgico, e muitas vezes precisa ser feita mais de uma cirurgia. Quando tem o abscesso, a primeira cirurgia normalmente é só a drenagem e a limpeza”, diz.

“Se formar uma fistula, o procedimento definitivo é mais complexo e depende de onde está passando esse 'túnel', pois ele pode comprometer o músculo do ânus e aumentar o risco do paciente desenvolver algum grau de incontinência fecal. Existem várias técnicas cirúrgicas, então é comum que o paciente possa precise operar mais de uma vez. A recuperação é delicada porque a região é bastante contaminada, e isso pode atrapalhar o resultado”, afirma.