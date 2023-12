Zé Neto revela que teve medo de morrer queimado em acidente: 'tentava abrir a porta e não conseguia'

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, detalhou, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, como está após sofrer um acidente rodoviário na última terça-feira (5), em Minas Gerais.

Falando ainda com dificuldade e com dores, o cantor disse que lembra de cada detalhe do acidente. “E eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, 'meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro'”, relembra o cantor.

O carro dirigido por Zé Neto capotou após bater numa carreta. A mulher do cantor, Natália Toscano, seguia em outro carro, na mesma estrada, com o casal de filhos, Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6.

“Eu não cheguei a ver a colisão em si porque já era uma descida e eu ainda estava entrando na rodovia. Só a bagunça ali mesmo. Mas na hora já me deu um [sentimento] 'é meu marido'”, diz Natália.

Cristiano contou, à reportagem, que as fotos do carro destruído e a internação do parceiro o deixaram apreensivo. “Minha esposa ligou para a Natália, esposa do Zé. Ela estava dentro da ambulância bem apavorada. Falou ‘Paula, já te ligo. Eles estão estabilizando o Zé’. Cara, a hora que ouvi isso, na minha cabeça, 'estabilizando', foi um choque, fiquei bem apavorado”, disse.

Animal na pista causou acidente, segundo Zé Neto

Segundo Zé Neto, o acidente aconteceu após ele tentar desviar de um animal na pista.

“Chegando perto de um radar de 60 km/h, aí eu fui freando. De repente, eu vi um bicho. Eu fui tirar pro lado e vi que não podia porque tinha um senhor com uma bicicleta barra forte, então eu dei um solavanco bem rapidinho e voltei. Só que nesse solavanco, a roda caiu dentro de uma crosta e puxou o bico da caminhonete. Quando puxou aí veio aquela pancada, o estouro, ‘pow’. Aí eu já dei aquele grito ‘ai meu deus do céu’. A caminhonete foi virando, capotando, em câmera lenta", relembra Zé Neto.

Costelas quebradas e contusão pulmonar

Zé Neto foi levado para hospital na cidade de Fronteira (MG). Ele não fez exame toxicológico porque, segundo os médicos e a polícia, não havia sinal de ingestão de bebida alcoólica.

O cantor quebrou três costelas, uma delas em dois lugares diferentes, e levou pontos no braço esquerdo. Depois de transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), exames constataram uma contusão pulmonar causada pela violência da batida.