Taty Girl sente cansaço na voz por causa de nódulo na garganta e fará exames de investigação

A cantora Taty Girl compartilhou com os fãs o cansaço que sente na voz devido a um nódulo na garganta, durante a madrugada deste domingo (10), após um evento musical em Fortaleza. Por causa do problema na saúde vocal, a artista deve descansar e realizar exames ao longo da semana para obter um diagnóstico.

"Gente, acabei de chegar do Forró no Sítio e olha como está a voz cantora... Estou com a voz muito cansada, meio dódoi, e como vocês sabem a 'gata' tem um 'nódulozão' na garganta que sempre que eu canto me deixa com a voz assim cansada", contou nas redes sociais.

Durante a preparação para o "Forró no Sítio", Taty Girl mostrou o acompanhamento feito por um fonoaudiólogo com a aplicação de laser na garganta, para o estímulo sanguíneo da região, e uso de equipamentos para a preparação vocal.

Veja também

A artista reclamou do calor intenso e da "sinusite braba" a qual também afeta a saúde respiratória.

Expectativa

Nesse período até os resultados, ela pediu orações e afirmou que encara com otimismo os procedimentos médicos. "Essa semana vou fazer uma punção para saber se é benigno ou maligno e, em nome de Jesus, será benigno. Vou descansar até terça e depois tome exames para fazer", detalhou.

Taty Girl se apresentou ao lado de Zé cantou e agradeceu o carinho do público da capital cearense. Esse período do ano, como lembrou, costuma ser de trabalho mais intenso. "Dezembro chegou, é puxado", resumiu.