Ary Mirelle, grávida de João Gomes, critica comentários que a acusam de golpe no cantor; veja vídeo

A influenciadora Ary Mirelle, de 22 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas em torno da relação com o cantor João Gomes e da gravidez, nesse sábado (9). Ary mostrou uma série de comentários desrespeitos, inclusive, sobre o bebê.

A jovem havia compartilhado algumas imagens do processo de organização e preparo do quarto do filho, quando decidiu interromper os registros para mostrar a repercussão negativa do momento em que vive ao lado do artista.

"E o pior: vem de um monte de mulher. Eu estava até fazendo um vídeo bonitinho, mas sinceramente vou ficar na minha, porque é muito chato você estar em uma das fases mais sensíveis da sua vida e ter de ver coisas absurdas", refletiu.

Entre os comentários "pesados", como descreveu a influenciadora, o público a chama de "gorda", "golpista" e opinam dizendo "eu acho que foi planejado por ela, depois do primeiro término ela se apressou logo de engravidar".

Ao mostrar o exame de ultrassom com imagem do bebê, uma seguidora respondeu "nariz feio como o seu".

"Às vezes não sei porque eu ainda posto alguma coisa aqui. É extremamente cansativo. Se não gosta mim, por que me acompanha? Tem o prazer de vir falar bobagem", escreveu sobre a situação.

Ary Mirelle divulgou a gestação em junho deste ano numa publicação que alcançou quase 5 milhões de curtidas. Desde então, ela compartilha os bastidores da gestação ao lado de João Gomes.

Antes do anúncio da gravidez, o casal já havia passado por um término da relação. Ary recebe várias críticas sobre o retorno como sendo motivado por interesse financeiro.