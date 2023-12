Kevinho publica vídeo com mãe que enfrenta câncer: 'muita fé em Deus'

Kevinho e a sua mãe, Sueli Azevedo, gravaram um vídeo, neste sábado (9), agradecendo o carinho dos fãs. Sueli, que está em tratamento contra um câncer de mama, falou sobre a carta aberta feita pelo filho.

"Foi tanta emoção pra mim, que eu fiquei sem palavras, sem ação, passava um filme na minha cabeça naquele momento. Estou passando por esse processo tranquilamente, com muita fé em Deus", disse Sueli.

A mãe do artista ainda revelou haver outras fases do tratamento, mas está "fortalecida". "Logo eu vou estar brincando, fazendo tudo o que eu gosto. Agora, com o efeito da quimio, as pernas ficam bamba. Às vezes você fica com vários sintomas. Dias bons, dias não tão bons, mas a gente tem que persistir, porque tem cura", revelou.

Veja também

'Baque muito grande'

O cantor contou que o diagnóstico vem sendo um susto para a família. "Foi um baque muito grande, porque é algo que a gente vê muito distante da gente, mas a gente vai entendendo cada processo. Mas o mais importante de tudo, é a gente ter muita fé. O mental nessa doença é muito importante", completou.

Para tentar manter uma certa privacidade, o artista e a família não estão aparecendo tanto. "Tem dias que são bem ruins, mas têm dias que são mais tranquilos. Mas o mais importante é que a minha mãe está passando por isso muito forte e fortalecida. E, se Deus quiser, tudo vai estar resolvido. A gente tem muita fé que a cura está cada vez mais perto", concluiu.

Diagnóstico precoce

No Instagram, a família ainda fez o apelo para que mulheres com mais de 40 anos realizem exames anualmente.

"Mulheres acima de 40 anos façam o exame de mamografia anualmente! Além de prevenir, se é diagnosticado no começo, as chances de cura são enormes e é mais fácil de tratar", escreveram em um dos vídeos.

Sueli ainda revelou que demorou dez anos para realizar o exame de prevenção e se culpou quando recebeu o diagnóstico.

"Tudo foi o processo, tá dando certo e a fé é a coisa que te sustenta. Foi através de um sonho que descobri. Eu sonhei que estava apalpando a mama esquerda, sentia uma dor profunda e acordava", revelou. A partir daí, Sueli buscou ajuda médica e recebeu o diagnóstico.