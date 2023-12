MC Poze do Rodo se envolve em confusão com seguranças de casa noturna no RJ; veja vídeo

O MC Poze do Rodo foi flagrado em uma confusão, na noite desse domingo (10), após ser impedido de entrar em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O vídeo do momento ganhou repercussão nas redes sociais.

Segundo o cantor, o caso teria sido um mal-entendido. Na ocasião, ele afirma que possuía autorização de um dos donos do local para entrar na boate, mas foi impedido por um segurança que não sabia da liberação.

“Fica tranquilo, estamos na paz. Estou ‘calçadão’. Se estivesse errado, não estaria aqui dando uma de maluco. Estamos muito bem. Foi uma confusão de um falso polícia. O cara que é segurança e quer dar um de polícia e arrumar um problemão. Mas arrumou problema com a pessoa errada. Mas viemos com a solução. Não vamos sair daqui. Daqui à gente não sai e ninguém nos tira”, disse Poze em vídeo postado como stories no Instagram.

No vídeo do momento é possível ouvir o som do que seriam tiros. Não há informação de feridos.

Depois, Poze chegou a postar um vídeo de dentro da boate no perfil que mantém uma rede social.

Até a publicação deste material a casa noturna ainda não tinha se manifestado sobre o caso.