Sertanejo Zé Neto está “evoluindo satisfatoriamente” e deve ter alta nesta semana após acidente

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está “evoluindo satisfatoriamente” e deve ter alta hospitalar no início desta semana, informa boletim hospitalar sobre o estado de saúde do cantor, divulgado neste domingo (10). O artista sofreu um acidente rodoviário na terça-feira passada (5).

Zé Neto está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O artista está “estável”, conforme o texto, e tem “quadro clínico evoluindo satisfatoriamente".

Veja também

De acordo com o boletim, o cantor precisa continuar internado para seguir em observação e realizar exercícios de fisioterapia respiratória. “A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana", segue.

Zé Neto sofreu um acidente de carro na BR-153 quando ia de Fronteira, em Minas Gerais, para São José do Rio Preto, em São Paulo. O veículo do cantor capotou após uma colisão, causando ferimentos no tórax.

Conforme Genilson Faria, empresário da dupla sertaneja, afirmou nas redes sociais, o acidente teria sido causado quando um animal entrou na pista e Zé Neto teve que desviar dele. “Para não colidir com um ciclista que vinha vindo na própria via dele, teve que jogar para o outro lado”, explicou o empresário.