Documento raro de Michael Jackson é vendido por mais de R$ 400 mil, diz site

Um documento atribuído ao Michael Jackson (1958-2009) está à venda por US $ 75 mil (R$ 414 mil na cotação desta segunda-feira, 18) no Moments in Time — site que comercializa materiais históricos, segundo o portal americano TMZ.

O registro possui fotos 3x4 do rei do pop e dados pessoais necessários para o requerimento da segunda via do passaporte. Segundo o TMZ, Jackson perdeu o documento no início dos anos 1990. Por isso, precisou dar entrada em novo pedido.

Neste requerimento, observa-se a data e local de nascimento do artista, assinatura e endereço da época.

Foto: Reprodução

Michael morreu aos 50 anos, em 2009. Ele sofreu uma parada cardíaca após ingestão de alta dosagem dos medicamentos propofol e benzodiazepina. O músico sentiu os sintomas ainda em sua residência, em Holmby Hills, em Los Angeles. Foi socorrido, mas não resistiu.