DJ expõe traição de Victor Cantillo, do Corinthians, e video viraliza na web: 'não se importou'

A DJ Monaliny Soares expôs um vídeo em que aparece na casa do jogador do Corinthians Victor Cantillo e mostra que ele traiu a esposa. De roupão, a mulher passeia pela residência e chega a mostrar um porta-retrato com foto do casal, em imagens que circulam nas redes sociais nesta sexta-feira (22).

"E essa traição? (risos) Jogador do Cortinthians, Cantillo, não se importou muito em me levar para a casa dele com tudo da esposa", diz a gravação. O vídeo viralizou na plataforma Kwai, e foi replicado em diversos perfis do Twitter.

Veja as imagens da traição:

Cantillo, que é reserva do time, é casado com Geraldine Pineda Herrera, com quem tem dois filhos. A DJ, que atualmente está em Londres, confirmou a veracidade das imagens à Quem e disse que esteve com Victor.

[O vídeo é] Recente. Ela estava viajando, aí eu e Victor ficamos lá no apartamento dele", afirma.

Cantillo ainda não se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. O jogador é colombiano estreou no Corinthians em 2020, e segundo o site do "Timão" possui contrato válido até 31 de dezembro de 2023