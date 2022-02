Diogo Nogueira revela que terá a companhia de Paolla Oliveira nos shows de Carnaval deste ano

O cantor Diogo Nogueira e a atriz Paolla Oliveira, um dos casais mais admirados na Internet, parecem prontos para curtir o período de Carnaval, que se inicia no país de forma tímida nesta sexta-feira (25). Em entrevista ao jornal Extra, o artista comentou o lançamento da música 'Deu samba', escrita em homenagem aos dois, e falou sobre os shows que fará com a companhia da amada.

No domingo, por exemplo, os dois devem curtir a "folia" juntos no Clube do Samba, no Vivo Rio. No evento, em que Diogo faz show semanais com convidados, o tema será um baile especial de carnaval. Paolla, inclusive, estará presente.

"São momentos em que ela está de folga e gosta de me acompanhar. Não é nada programado. Mas contratantes de outros estados acham que ela vai a todos os shows e que é uma participação fixa. Acontece naturalmente, mas eles pensam que faz parte", disse aos risos.

Ele conta que a festa foi pensada como uma alternativa, já que os blocos de rua e a experiência carnavalesca ainda não será possível este ano por conta da pandemia de Covid-19.

Companhia na avenida

O desfile da Sapucaí, que foi transferido para abril, também está na agenda do casal. Diogo garantiu que terá shows, mas irá abrir espaço na agenda para acompanhar Paolla, que é rainha de bateria da Grande Rio.

"Tenho show nesse período nos camarotes. Mas ela pediu para eu desfilar com ela. E eu vou! Então é agenda bloqueada nesse dia", brincou, revelando que estará ao lado da amada com garrafa d'água e toalhinha.