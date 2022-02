'Demolidor' e outras séries da Marvel serão retiradas da Netflix em março

As séries 'Demolidor', 'Jessica Jones', 'Defensores', 'Punho de Ferro', 'Justiceiro' e 'Luke Cage', produzidas pela Marvel para a Netflix, serão retiradas do catálogo do streaming até o dia 1 de março. Ainda sem detalhes sobre a decisão , as especulações são de que elas serão relançadas em outras plataformas, como Disney+ ou Star+.

Apesar de serem originais Netflix, a questão envolvendo as séries é maior. Atualmente, os direitos de produções do Marvel Studios são exclusivamente da Disney e de seus parceiros. Demolidor e outros seriados da Marvel foram lançados em uma época em que o Disney+ sequer estava no mercado.

Nesse sentido, o futuro de Demolidor e do resto dos Defensores deve ser revelado pelos próximos meses. Mesmo assim, não se sabe se as séries serão retomadas, já que nada foi confirmado até então.

Demolidor

A versão do Demolidor com o ator Charlie Cox ganhou, inclusive, mais destaque nos últimos meses. Isso porque o personagem surgiu em cena do filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’.

Desde então, as especulações sobre uma nova temporada da série ou até mesmo um filme do Demolidor viraram alvo dos fãs de quadrinhos.