Dani Calabresa revela que ganhava R$ 300 na MTV

A humorista Dani Calabresa surpreendeu ao revelar que seu salário mensal na MTV, no início de sua carreira no canal, em 2008, era R$ 300. Na época, ela chegou a receber convites para participar do “Pânico na TV” e do “Zorra Total”, mas optou pela MTV por se identificar com a proposta da emissora.

"Assinei o contrato para ganhar R$ 300. Escolhi a MTV pelo prazer de trabalhar numa coisa que, de verdade, me emocionava", iniciou ela, em entrevista à Blogueirinha.

"Entre trabalhar no Pânico e no Zorra, eu estava feliz com essas duas oportunidades, mas eu fui fazer o teste da MTV, eu gostei tanto, me vi ali, me identifiquei tanto que mesmo por pouco dinheiro, falei 'vou ficar’”, continuou.

Calabresa iniciou a carreira no canal de música como jurada do Quinta Categoria. Devido ao sucesso, ela apresentou o Furo MTV e integrou o elenco do Comédia MTV.

Ao sair da MTV, ela foi para o CQC, na Band, e em seguida entrou para o time da Globo, onde se consolidou como humorista.