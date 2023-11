Cozinheira diz que brigas entre Ana Hickmann e Alexandre Correa eram motivadas por finanças

Alexandre Correa publicou em seu Instagram, no domingo (26), o depoimento da cozinheira Maria da Anunciação Lima, que de acordo com ele trabalha há três anos na casa que ele morava com Ana Hickmann, e o filho do ex-casal, Alezinho.

“Depoimento da colaboradora Maria, cozinheira da casa há três anos. Deixando claro que nunca houve agressão física antes e no dia 11 de novembro”, escreveu ele na legenda da publicação.

O documento mostra o que foi dito pela cozinheira, que relata que “nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre Bello Correa e Ana e que, geralmente, o motivo das brigas era por questões financeiras”.

Entrevista

Ontem, Ana falou pela primeira vez com detalhes sobre o episódio que aconteceu na casa da família, em Itu, São Paul. Ela deu uma entrevista ao “Domingo Espetacular”.

“Naquele dia 11, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha, sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, coisas que ele está acostumado, a gente sempre conversou sobre tudo. Por conta dessa conversa e coisas que aconteceram antes, a briga começou, fui achincalhada pelo Alexandre. Começou com uma agressão verbal e depois acabou com o que o Brasil descobriu”, disse a apresentadora em trecho da entrevista.