Concurso Miss Venezuela coroa candidata mãe pela primeira vez

Considerado um dos principais concursos de beleza do mundo, o Miss Venezuela coroou, pela primeira vez na história, uma mãe, nessa quinta-feira (7). Responsável pelo feito, a candidata Ileana Márquez, de 27 anos, comemorou a conquista junto à filha.

De acordo com informações do O Globo, a vitória é resultado direto de mudanças nas regras da competição, que, seguindo as reformas adotadas pelo Miss Universo, passou a aceitar candidatas com filhos, casadas ou divorciadas.

Ao ser anunciada como a grande vencedora, a representante do Amazonas, estado localizado na região sul do País, vibrou: “Venezuela, obrigada por acreditarem em mim. Este triunfo não é só para mim e para o meu bebê, é para você”, comemorou Ileana, sendo observada de perto pela filha, Guadalupe, que acompanhava o concurso da plateia.

Coroada, Ileana Márquez terá a responsabilidade de representar a Venezuela na 73ª edição do Miss Universo. O país sul-americano orgulha-se de ser uma “fábrica de rainhas”, tendo conquistado a competição internacional sete vezes.

MUDANÇAS NOS MISS UNIVERSO

Após mudanças nos requisitos para concorrer ao concurso, a edição deste ano do Miss Universo contou com duas participantes mães: Camila Avella, representando a Colômbia, e Melanie Cohn Bech, da Guatemala. Esta foi a primeira vez que concorrentes com filhos puderam competir.