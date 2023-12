Herdeiro da Hermès deseja adotar ex-jardineiro para deixar fortuna de R$ 54,91 bilhões

O bilionário Nicolas Puech, principal acionista da marca Hermès, deseja adotar um ex-funcionário de 51 anos para repassar a fortuna após a morte. O jardineiro é de uma "modesta família marroquina", segundo o jornal Tribune de Genève, mas não teve a identidade revelada.

Ao todo, Puech possui 11,2 bilhões de dólares, o que equivale a R$ 54,91 bilhões. Com a fortuna, ocupa a 165ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo, conforme a Forbes.

O herdeiro descende da quinta geração do fundador da Hermès, Thierry Herm's, detendo de 5% a 6% da marca francesa.

Aos 80 anos, não se casou, nem teve filhos, não tendo, assim, ninguém próximo para deixar a fortuna. Por isso, busca orientações legais para efetivar a adoção do jardineiro.

O procedimento é incomum na Suíça, país em que ele vive.