Helicóptero desaparecido na Guiana é encontrado; entenda o caso

O helicóptero que desapareceu em Guiana, na região de Essequibo, foi encontrado nesta quinta-feira (7), e equipes relataram "sinais positivos" de sobreviventes. Sete ocupantes estavam na aeronave de modelo Bell 412 EP.

As Forças Armadas da Guiana informaram em nota nas redes sociais que tropas estão sendo enviadas ao local da queda. No entanto, até o início da tarde desta quinta, as equipes de resgate não haviam conseguido se aproximar por conta das condições climáticas.

A tripulação perdeu contato a cerca de 45 km da fronteira do país com a Venezuela, em meio a tensões entre as duas nações por conta de disputa territorial. As informações são do O Globo e de agências internacionais.

Não há indícios de crime

As autoridades informaram que não há indícios, até o momento, de participação da Venezuela no desaparecimento. Segundo nota, a região passava por "instabilidade climática".

"Não temos nenhuma informação que sugira que tenha havido algum voo de aeronave venezuelana naquela área. Especulação não é o que eu quero abordar. Nossa prioridade é salvar as vidas de nossos oficiais e patentes. Esse acontecimento, esse incidente, tenho certeza, gerou uma ansiedade adicional neste período que estamos", ponderou o brigadeiro Omar Khan, militar de Guiana.

Disputa territorial

O Conselho de Segurança se reunirá nesta sexta-feira (8) a portas fechadas e a pedido da Guiana para abordar as crescentes tensões entre Georgetown, capital guianense e Caracas, na Venezuela, devido a uma disputa territorial, segundo a agenda oficial.

Em uma carta, à qual a AFP teve acesso, o ministro das Relações Exteriores da Guiana, Hugh Hilton Todd, pede ao Conselho de Segurança "uma reunião urgente" para abordar o conflito em Essequibo, uma região rica em petróleo sob administração guianense, mas reivindicada pela Venezuela.

A Venezuela afirma que o Essequibo faz parte de seu território, conforme eram as fronteiras em 1777, quando era colônia da Espanha, e recorre ao acordo de Genebra, assinado em 1966 antes da independência da Guiana do Reino Unido, que estabeleceu as bases para uma solução negociada e anulou uma decisão de 1899, que definiu os limites atuais.

Na terça-feira (5), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou um novo mapa do país com a incorporação de Essequibo. A determinação é de que o mapa seja publicado e reproduzido em escolas e universidades.