Como votar no paredão do BBB 24? Veja como funciona a nova votação

Foram poucas horas entre a entrada dos brothers no BBB 24 até a primeira formação de paredão, e a função do público já é escolher entre Maycon, Yasmin Brunet e Giovanna até esta quinta-feira (11), quando um deles será eliminado. Acontece que a nova edição do reality show veio com novidades: um sistema misto de votação e a escolha de quem o público deseja que permaneça no programa.

Como votar no BBB 24?

Para entender a novidade, é preciso aprender como tudo funciona, claro. A primeira etapa, inclusive, requer um cadastro no site da Globo, afim de validar a conta que será usada para votação. O login, vale lembrar, é gratuito e deve ser utilizado para todas as votações que envolverão o público ao longo do programa.

Como se cadastrar:

Para participar, é necessário fazer o cadastro no portal do BBB 24, seja por e-mail, pela conta do Facebook ou do Google;

Em seguida, o usuário receberá um e-mail para confirmação e ativação da Conta Globo;

Logo depois, é preciso fornecer o telefone, que receberá um SMS com um código a ser informado como validação;

a ser informado como validação; Depois disso, alguns dados, incluindo CPF, devem ser acrescentados e, assim, o usuário poderá votar no BBB 24.

Novos sistemas de votação

Agora, os votos são contabilizados de forma diferente no Big Brother Brasil. As duas opções disponíveis são como 'Voto da Torcida' e 'Voto Único'.

Com o voto da torcida, o usuário realiza o login normalmente com a conta Globo e pode votar quantas vezes achar necessário.

Já com o voto único, o usuário só vota uma vez em cada paredão, sendo necessário confirmar o CPF para validação do voto.

O resultado da votação será uma média entre os dois sistemas, com o peso de 50% para cada um deles. Segundo a produção do reality show, a mudança atende um dos pedidos dos espectadores do programa.