Como sortear amigo secreto online? Veja dicas de sites

Com o início de dezembro, é comum que grupos de amigos e colegas de trabalho se reúnam para celebrar as experiências vividas ao longo do ano. Nas celebrações, as conversas animadas costumam dividir espaço com uma brincadeira famosa: o amigo secreto.

O momento de troca de presentes entre pessoas queridas já é um clássico das festas de fim de ano, mas organizá-lo não é tão fácil quanto parece. Devido à correria do dia-a-dia, muitos grupos não conseguem se reunir antes da comemoração para sortear quem presenteará quem durante a brincadeira.

Por isso, uma das soluções encontradas para facilitar o esquema é realizar o sorteio de forma virtual, com o auxílio de ferramentas on-line. Para ajudar, o Diário do Nordeste listou 5 sites que oferecem o serviço, confira!

1. Migo Secreto

De forma gratuita e sem necessidade de cadastro, o site Migo Secreto permite que o usuário crie um grupo com os nomes dos participantes da brincadeira, sorteando-os em seguida. Após o sorteio, os envolvidos podem acessar o grupo através de um link, descobrindo quem tiraram e montando uma lista com detalhes do que gostariam de ganhar.

2. SorteioGo

Outra plataforma gratuita é a SorteioGo. Nela, o organizador da dinâmica deve informar o nome dos participantes e seus e-mails, clicando em “sortear amigo secreto” em seguida. O resultado do sorteio, então, é enviado para o e-mail de cada envolvido.

3. Gifwe

No site Gifwe, o usuário pode escolher entre duas modalidades de sorteio: manual e automático. Na primeira opção, informações sobre os valores dos presentes, endereço e data da confraternização são preenchidas no final. Já na versão automática, o preenchimento deve ser feito primeiramente. Vale lembrar que, para usar a plataforma, o organizador deve realizar um cadastro.

4. Amigo Secreto

Uma das plataformas mais completas para realização da brincadeira, o Amigo Secreto exige que o usuário faça um cadastro antes de realizar o sorteio. Com o preenchimento, os participantes podem estipular o valor do presente e criar uma lista de desejos. O site ainda disponibiliza a opção de o usuário pagar, antes do sorteio, uma taxa de R$ 19 para evitar tirar alguém indesejado, de R$ 29 para tirar um dos três melhores amigos indicados, e R$ 49 para escolher exatamente a pessoa que deseja presentear.

5. Sorteio Amigo Secreto

Assim como nas opções anteriores, é necessário fazer um cadastro antes de usar o Sorteio Amigo Secreto. Em seguida, o usuário pode adicionar os participantes da brincadeira através do e-mail de cada um. O interessante do site é que ele disponibiliza a opção de criar restrições, evitando que irmãos ou casais acabem trocando presentes.