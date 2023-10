Como Jack morre em Quando Chama o Coração? Entenda o que acontece com o personagem

A série 'Quando Chama o Coração', produção canadense em exibição na Record, vem chamando atenção nas redes sociais e uma das principais dúvidas é sobre o destino de Jack (Daniel Lissing). Será que ele e Elizabeth (Erin Krakow) ficarão junto no encerramento da trama?

Ainda que a torcida do público seja para que ele e Elizabeth (Erin Krakow) tenham um final feliz, não é isso que acontece. Na história, Jack vai falecer tragicamente e a informação já começou a se espalhar nas redes.

Assim, como um dos protagonistas, a curiosidade da audiência começou a ser para saber por qual motivo Jack morre em Quando Chama o Coração.

Por que Jack morre em Quando Chama o Coração?

Ao longo da série, o romance entre Elizabeth e Jack cresce mesmo quando, de início, os dois não gostam tanto um do outro. A paixão não demora a surgir e os dois reagem ao sentimento que passam a nutrir um pelo o outro.

Acontece que tudo muda quando o destino perpassa a história do casal. Jack é escalado para uma missão, mas acaba não voltando para casa, morrendo durante um deslizamento de terra. A morte trágica deixa Elizabeth viúva e choca a audiência da produção.

A saída, entretanto, não estava prevista. A decisão da saída de Jack da série veio por um pedido de Daniel Lissing, que já estava há cinco anos na atração e decidiu que precisava buscar novos ares.

"Surgiram circunstâncias para mim em que eu precisava deixar o Quando o Coração Chama por razões que são muito pessoais para mim. Eu fui falar com a produção do canal Hallmark e eles não fizeram nada além de me apoiar", disse Lissing sobre o assunto em entrevista ao Entertainment Tonight.

Como assistir a série?

Iniciado em 2014, 'Quando Chama o Coração' está na oitava temporada, com as seis primeiras já disponíveis na Netflix. Na TV aberta, a Record exibe a trama de segunda a sexta, às 21h45, horário de Brasília, logo após a novela Gênesis.

A série, que se passa no século XX, no Canadá, conta a história de Elizabeth Thatcher, uma mulher rica que abre mão da vida de luxo para ser professora de uma escola em uma pequena comunidade no Oeste.