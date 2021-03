Com piora da Covid-19, mãe de Padre Fábio de Melo tem 'mal-estar súbito'

Legenda: No dia 13 de março, o padre disse que a mãe começou a ter pigarro e, por precaução, fez o exame e foi constatado estar com Covid. Ela foi hospitalizada no mesmo dia. Foto: Reprodução Instagram

Dona Ana Maria Melo, mãe do padre Fábio de Melo, 49, teve piora no seu quadro de saúde e foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na quarta-feira (17), segundo informação do religioso. Ela foi infectada pelo coronavírus dias antes de tomar a primeira dose da vacina, em 4 de março.

"Meus queridos amigos, muitas pessoas estão me pedindo notícias de minha mãe. Ontem, no final da tarde, ela teve um mal-estar súbito. A dificuldade para respirar fez com que aumentassem o volume de oxigênio. Ela está na UTI", diz o padre em seu perfil nas redes sociais.

O padre disse que o quadro pode ter sido provocado por alguma condição cardíaca, mas que a mãe segue feliz e disposta "Ela continua gentil e grata. Nela não há nenhum vestígio de rancor, mágoa com a doença. Tenho tentado fazer o mesmo."

Fábio de Melo agradeceu o carinho dos fãs e amigos e, de maneira especial, aos profissionais da saúde que cuidam dela. "A minha mãe é uma aula que nunca termina. Eu tenho a graça de aprender todo o dia com ela. Mesmo na dor."

Antes de ser internada, padre Fábio de Melo registrou o momento em que a mãe foi vacinada. No dia 13 de março, o padre disse que a mãe começou a ter pigarro e, por precaução, fez o exame e foi constatado estar com Covid. Ela foi hospitalizada no mesmo dia.