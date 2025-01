A atriz Claudia Raia se pronunciou, nesta quarta-feira (29), após ser alvo de críticas nas redes sociais. O motivo da polêmica foi o fato de a atriz ter dado um vibrador de presente à filha, Sofia, quando a jovem tinha apenas 12 anos.

No Instagram, Claudia se explicou sobre a situação. “Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei um diálogo aberto com meus filhos sobre todos os temas, incluindo a educação sexual, de forma respeitosa e adaptada à idade de cada um”, escreveu.

“Como mãe, meu objetivo sempre foi criar um ambiente de confiança e informações. Porém, compreendo que cada família lida com esses temas à sua maneira, e eu respeito essa diversidade”, escreveu ela. Claudia finalizou a mensagem dizendo que continua defendendo a importância de conversas sinceras sobre sexualidade no contexto familiar.

Legenda: O motivo da polêmica foi o fato da atriz ter dado um vibrador de presente à filha, Sofia, quando a jovem tinha apenas 12 anos. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Entenda a situação

A situação começou a repercutir após uma entrevista da atriz ao programa Goucha, exibido no canal TVI, em Portugal, no último dia 20 de janeiro.

Durante a entrevista, Claudia compartilhou sobre a decisão de dar o presente à filha, que hoje tem 22 anos. “Quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vi para ela e disse: ‘Vá se investigar, vai descobrir o que você gosta’. Acredito que é fundamental que as pessoas se conheçam desde cedo”, afirmou.

O comentário gerou uma onda de críticas nas redes sociais, com muitos internautas condenando a atitude. O programa Fofocalizando, do SBT, também abordou o assunto. Nesta terça-feira (28), a apresentadora Cariúcha criticou a atriz. “Criança brinca de boneca, criança não tem que se meter com vibrador”, disse a ex-Fazenda.

VEJA O VÍDEO DO MOMENTO

HABLOU! Cariúcha comenta sobre Claudia Raia presentear a filha de 12 ANOS com vibrador:



“Criança brinca de boneca, de carrinho, criança não tem que se meter com vibrador, simples. Fim dos tempos.”pic.twitter.com/BYm2QAlJOq — poponze (@poponze) January 28, 2025

DEPUTADO DO PL DENUNCIOU A ATRIZ AO MP

A polêmica se espalhou rapidamente e chegou à política. O deputado Cristiano Caporezzo (PL-MG) fez uma denúncia formal contra Claudia Raia à Polícia Civil de São Paulo, acusando-a de “exposição de conteúdo inadequado a menores de idade”, com base no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Na denúncia, Caporezzo argumenta que Claudia, como figura pública de grande influência, utilizou sua visibilidade para compartilhar uma prática que poderia ser considerada criminosa.

“A atitude da atriz, além de ser imprudente, representa um risco social, pois pode incentivar outros pais a adotar comportamentos semelhantes, em desacordo com as leis e a moralidade pública. A exposição desse tipo de conduta em uma rede de TV amplia a necessidade de uma atuação rigorosa das autoridades para coibir práticas que possam violar os direitos das crianças e adolescentes e causar danos irreversíveis à sociedade”, diz a denúncia.

O processo solicita a abertura de um inquérito, a intimação da atriz para prestar depoimento e o encaminhamento do caso ao Ministério Público.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.