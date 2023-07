Casamento de Maira Cardi e Arthur Aguiar é anulado pela Justiça de SP

O casamento entre a empresária e ex-BBB Maíra Cardi e o ator e também ex-BBB Arthur Aguiar foi anulado na Justiça nessa terça-feira (11). O Ministério Público de São Paulo havia proposto uma ação para desconstituir a união, oficializada em 2017, porque, à época, Maíra ainda estaria casada no papel com Egil Greto Guarize. As informações são do Metrópoles.

Maíra e Guarize se casaram em 2014 e nunca chegaram a desfazer formalmente o matrimônio. Isso porque a ex-BBB afirmou que não sabia que o vínculo anterior, oficializado nos Estados Unidos, seria válido no Brasil.

Dessa forma, na prática, hoje, Maíra está "livre" tanto do casamento com Guarize como, também, da união com Aguiar. Isso abre caminho para a empresária oficializar a união com Thiago Nigro, com quem passou a se relacionar após se separar do ex-BBB. A ideia, segundo ela, é que o casamento aconteça em setembro e dure cinco dias.

Casamento surpresa

Em dezembro de 2017, Maíra organizou um "casamento surpresa" para Arthur na casa do casal, no Rio de Janeiro. O momento viralizou nas redes sociais. Ela e o ator são pais de Sophia.

O relacionamento durou cinco anos, entre idas e vindas e revelações de traições, e acabou em outubro do ano passado.