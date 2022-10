Cara Delevingne e Margot Robbie se envolvem em confusão e paparazzi vai parar no hospital

Um paparazzi identificado como Pedro Orquestra foi agredido após tentar fotografar as atrizes Margot Robbie e Cara Delevingne na madrugada desse domingo (2), em Buenos Aires.

O site TMZ informou que a dupla estava saindo de um restaurante em direção a um carro de aplicativo quando foram abordadas por um fotógrafo. O segurança das artistas teria se aproximado e contido o profissional com uso de força física.

Durante a confusão, Cara já estava no carro e Margot tentava entrar, mas pulou fora com a partida do motorista. Segundo o jornal, a estrela de Era Uma Vez pulou do carro para evitar se machucar. Ainda assim, o paparazzi continuou a tirar fotos. Dois amigos das atrizes tentaram ajudar.

Contudo, Pedro Orquestra alegou à polícia ter sido agredido pelos supostos amigos, quem ele acredita serem seguranças da dupla. Fontes do TMZ afirmaram que os dois homens são amigos pessoais de Cara e Margot.