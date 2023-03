Cantor gospel Jessé Aguiar anuncia saída da música após vídeo gerar polêmica

O cantor gospel Jessé Aguiar anunciou, em vídeo publicado na segunda (28), que sairá do segmento da música cristã. Sem detalhes sobre a motivação, o artista, que se envolveu em polêmicas nos últimos meses, está bem e ressaltou que seguirá na igreja.

Citado como um dos maiores sucessos da música evangélica atualmente, ele virou centro de uma polêmica ao viralizar com um vídeo nas redes cantando músicas das artistas Anitta e Luísa Sonza, enquanto estava acompanhando de um rapaz. Segundo seguidores, esse seria, supostamente, o namorado de Jessé e, por conta disso, ele passou a receber comentários preconceituosos nas redes.

"Tô passando só para comunicar a vocês, que a partir de hoje eu não faço mais parte da música gospel, do sistema gospel", disse ele no pronunciamento. Ao pontuar não fazer mais parte desse cenário, o jovem revelou que ainda poderá ser encontrado pelos fãs na congregação que frequenta.

"Estejam orando por mim também, comuniquei aos meus pais e as pessoas a mim mais próximas e todos me apoiaram!", justificou. Apesar do vídeo de explicação, Jessé não deixou claro quais seriam os motivos para a tomada de decisão.

Ao finalizar do vídeo, o cantor agradeceu o apoio dos fãs. "Estou passando para comunicar que não faço mais parte do mercado gospel, mas que vocês vão me ver sim cantando a minha verdade para sempre! E agradecer a vocês por tudo, obrigado a todas as pessoas que acreditaram em mim!", declarou.