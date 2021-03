Camila Cabello faz aniversário e recebe homenagem carinhosa de Shawn Mendes: 'amo mais a cada dia'

A cantora Camila Cabello faz 24 anos nesta quarta-feira (3) e recebeu uma declaração apaixonada do namorado, o cantor Shawn Mendes. Em publicação no Instagram, ele definiu a jovem cubana como a pessoa mais "doce e corajosa" ao mostrar imagem dos dois juntos.

"Feliz aniversário para a pessoa mais doce, corajosa e linda que eu já conheci. Eu amo mais você a cada dia, minha vida", escreveu o artista canadense ao revelar apelido da namorada: 'mi vida'.

A publicação rendeu mais de um milhão de curtidas em pouco menos de uma hora, enquanto amigos e fãs do casal celebraram a data da artista. "Isso é tão fofo!", escreveu um dos seguidores de Shawn Mendes.

Legenda: Juntos há cerca de dois anos, Camila Cabello e Shawn Mendes assumiram o relacionamento após o lançamento de 'Señorita' Foto: reprodução/Instagram

Os dois estão juntos desde 2019, quando anunciaram parceria da canção 'Señorita'. Na época, durante entrevista, Mendes chegou a comentar que os dois mantiveram amizade por muito tempo, só iniciando um relacionamento amoroso no mês de julho daquele ano.

Trajetória de Camila

Com o aniversário de Camila, fãs já fizeram homenagens diversas nas redes sociais para lembrar a trajetória da artista na cena musical. Ex-participante do 'The X Factor', ela fez sucesso ao integrar o Fifth Harmony ao lado de Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke e Dinah Jane.

No grupo musical, a jovem participou de lançamentos como 'Worth It', 'Work From Home', 'That's My Girl' e 'BO$$', deixando as demais para seguir em carreira solo em 2016.

Após quatro anos na banda, o principal sucesso de Camila não demorou a chegar. 'Havana', até hoje denominado como principal música da artista, chegou à lista da Billboard 100, além de alcançar mais de um bilhão e meio de reproduções no Spotify.