Caco Barcellos é pai de Carol Barcellos? Entenda dúvida que surgiu na web

Após os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumirem o namoro, uma suposta traição deles à ex-esposa de Courrege, Renata Heilborn, repercutiu nas redes sociais. Em meio às polêmicas, alguns internautas também levantaram o questionamento sobre a relação de parentesco de Carol com o jornalista Caco Barcellos.

Apesar de ambos compartilharem o mesmo sobrenome e serem jornalistas da TV Globo, eles não são familiares. Em 2015, Caco já havia se pronunciado sobre isso durante o programa Encontro, da emissora: "Eu queria fazer um desabafo. Eu não sou o pai da Carol Barcellos”.

Segundo o jornalista responsável pelo programa do Profissão Repórter, ela também não é sua sobrinha.

Caco Barcellos Jornalista “Tenho uma filha que chama Alice Barcellos e outros dois filhos, o Ian que é repórter cinematográfico e fotógrafo e um que é, sim, repórter, o Iuri. Mas ela não é minha filha”.

Internautas se surpreendem

Na rede social X, os usuários compartilharam surpresa com a informação. “O que mais me surpreendeu nessa fofoca toda foi descobrir que o Caco Barcellos NÃO é pai da Carol Barcellos”.

Já outro brincou com a polêmica da traição: “Toda essa história do Marcelo Courrege me fez descobrir que fui enganado a vida toda: pesquisei e acabei de descobrir que Caco Barcellos não é o pai de Carol Barcellos".

Polêmica envolvendo Carol Barcellos

Após Marcelo e Carol assumirem o namoro, na última segunda-feira (12), a ex-esposa dele se pronunciou sobre o caso. A jornalista Renata Heilborn, que era amiga de Carol, disse ter sido traída pelos dois.

Na terça-feira (13), compartilhou no Instagram os detalhes sobre o fim do casamento e como era a relação do ex-casal com a atual namorada de Marcelo. Porém, a jornalista apagou as mensagens em seguida.

“Fui casada durante 10 anos — no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento”, escreveu, citando Carol.