Bruna Marquezine se desculpa por 'fantasia de enfermeira' após crítica de Coren-SP

A atriz Bruna Marquezine se posicionou sobre a crítica feita pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) sobre ela usar "fantasia de enfermeira" em uma festa de Halloween, no domingo (31).

"A todas as profissionais de enfermagem, friso aqui meu total respeito à categoria. Eu as vejo como heroína. Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween", declarou a atriz no Twitter.

Bruna Marquezine Atriz Lamento não ter tido o conhecimento desse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação

Legenda: Nota de Bruna Marquezine Foto: Reprodução/Twitter



A carioca ainda falou sobre outras temáticas que envolvem o problema. "Convido os órgãos competentes para uma reflexão profunda, e não pessoal, sobre como a indústria pornográfica, o machismo estrutural e a cultura do estupro são o verdadeiro cerne da sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões", concluiu.

Nota de repúdio

Legenda: Nota do Coren-SP sobre Bruna Marquezine Foto: Reprodução/Instagram



O órgão emitiu uma nota, na terça-feira (2), sobre o fato da atriz ter usado as vestes das profissionais da enfermagem como fantasia. "É inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião", diz a nota.

"Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito". O post com a produção rosa foi feito nos stories da atriz, mas foi retirado do ar.