Bruna Marquezine relembra críticas em Deus Salve o Rei: 'fiquei bem mal'

A atriz Bruna Marquezine, 28 anos, desabafou sobre como se sentiu com as críticas recebidas durante a novela Deus Salve Rei. No programa "De Frente com Blogueirinha", veiculado nesta segunda-feira (30), detalhou que a onda de ódio recebida não foi justa, e chegou a traumatizá-la.

“Doeu muito porque era uma coisa muito descabida e muito cruel na internet. Eu fui entender muito tempo depois que tinham pessoas por trás engajando esse movimento. Não era só a reação do público”, disse.

Na produção da Globo em 2018, ela viveu a vilã Catarina. “Eu gostava do que a gente tinha construído nos meses de preparação, eu gostava de um novo registro, mas sabe quando vira modinha não gostar de alguém, quando vira modinha dar 'hate' em alguém? Tinha um pouco essa cara e tinham pessoas por trás fazendo isso acontecer”, acrescentou.

Bruna Marquezine Atriz “Quando você está no meio daquilo tudo, você não tem uma visão clara da situação. Dói. A dor também é descabida. Chorei muito, fiquei bem mal, porque eu estava tão segura com aquilo que a gente estava construindo. Eu gostava, a direção gostava, o autor gostava, então a gente tinha muita certeza daquela personagem”.

Antes dessa entrevista, Bruna já tinha desabafado com os fãs sobre como ficou com a confiança abalada por conta das críticas. Ela chegou a considerar desistir da carreira de atriz. O retorno às telas, com o filme "Besouro Verde", fez a atriz recuperar a confiança em si mesma.