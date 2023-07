Bruna Marquezine nega estar namorando: ‘queria estar com tempo de beijar essas bocas todas'

A atriz Bruna Marquezine se pronunciou sobre o suposto novo affair com o também ator João Guilherme. Ela falou no Twitter sobre o assunto, ao responder a uma fã, que escreveu:

“Eu não sei porque estão criando caso com isso! A boca é dela, e se ela quiser sair beijando 50 bocas é um problema dela. O único problema nisso é uma dessas bocas não ser a minha”.

Bruna respondeu: “Eu queria é está com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. É domingo hoje e eu filmo até as 4h, sabe?”, escreveu.

Bruna já vinha sendo apontada como nova namorada de João Guilherme, mas uma festa junina organizada pela atriz, na sexta-feira (30), reforçou os boatos, já que vídeos dos dois equilibrando uma laranja com a testa circularam na internet.

Antes do filho de Leonardo, Bruna estava sendo apontada constantemente como affair do ator Xolo Maridueña devido à proximidade dos dois, nos Estados Unidos e no Brasil, desde que gravaram o filme “Besouro Azul”. Eles nunca confirmaram o romance.