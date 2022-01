Bruna Marquezine fica 'desacordada' em brinquedo radical com Sasha Meneghel nos EUA

A atriz Bruna Marquezine curte férias em Orlando, nos Estados Unidos, com Sasha Meneghel. Na noite de quarta-feira (5), a carioca revelou vídeo no brinquedo SlingShot — considerado o maior estilingue humano do mundo.

No vídeo, Bruna Marquezine chega a ficar "desacordada" por efeito do brinquedo. "É muito bom, Bubu, levanta a mão já", diz Sasha para a amiga no início.

Veja vídeo:

"Que levanta a mão! P**** que pariu!", grita Bruna Marquezine, que cai na gargalhada.

No Twitter, o vídeo de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel atingiu mais de 740 mil visualizações e 1,6 mil comentários.

