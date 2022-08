Brasileiro casado com 8 mulheres diz que faz dieta de sexo e ganhou mais de R$9 milhões no Onlyfans

Famoso após divulgar a relação com oito mulheres, Arthur O Urso disse ganhar mais de R$250 mil por mês com vídeos eróticos publicados na plataforma OnlyFans. Segundo o modelo, em entrevista ao jornal O Globo, o conteúdo na plataforma adulta já rendeu ao menos R$9 milhões desde a estreia, em 2020, durante a pandemia.

“A gente uniu o útil ao agradável. As pessoas já tinham curiosidade em saber como vivíamos nesse mundo mais liberal, então trouxemos isso para a plataforma”, disse o polígamo brasileiro.

Legenda: Arthur e suas esposas vivem em uma mansão na Paraíba Foto: Reprodução/Instagram

'Dieta do sexo'

Arthur contou que, até 2016, passou um período sem vontade de sair de casa ou se envolver com outras pessoas. À época, o modelo de 1,69m, chegou a pesar 105 kg. A mudança aconteceu após conhecer a esposa Luana Kazaki, que aceitou manter um relacionamento aberto.

O homem conta que, para atrair novas parceiras, e ficar mais ‘bonito’, passou a focar em exercícios físicos. Hoje, ‘fazendo sexo todo dia’, afirma já ter perdido 5kg em uma semana.

Arthur O Urso modelo “Com a prática de sexo, eu acabo perdendo muito peso. Costumo fazer relações sexuais pela manhã ou antes de dormir, mas, de tarde, é meu período de ir para a academia”.

Segundo Arthur, não existe regra ou cronograma para administrar a vida sexual com as companheiras. Ele se intitula uma pessoa ‘viciada em sexo’, e garante que prefere que a relação sexual com suas oito esposas aconteça de maneira “natural”. São, conforme ele, cinco a oito vezes ao dia.

Legenda: Arthur o Urso, modelo e 'influencer do amor livre' Foto: Reprodução/Instagram

“Tem gente que não acredita, mas existem muitas formas de fazer sexo, não só a penetração. As pessoas generalizam e acham que só o ato de penetração é sexo, mas não é bem assim. Acho que sou viciado. Se isso não fizesse parte de mim, eu não daria conta de ninguém, nem mesmo de uma”, explica.