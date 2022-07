Boyband Mirror: hospital revela que um dos dançarinos atingidos pode ficar tetraplégico

Dois integrantes do grupo 'Mirror', atingidos por um telão de LED que despencou durante show em Hong Kong, na China, continuam em estado grave, segundo boletim médico do hospital publicado pelo periódico South China Morning Post. Um deles, disse o jornal, passou por várias cirurgias e pode ficar tetraplégico.

Mo Lee Kai-yin, de 27 anos, teve a terceira e a quarta seções das vértebras cervicais deslocadas. Ele permanece sem movimentos do pescoço para baixo e ainda teve ferimentos na cabeça e nos pulmões.

Os pais do rapaz, que vivem no Canadá, afirmaram que devem sair do país para visitá-lo. Após a constatação das fraturas, ele passou por cirurgia e foi entubado.

O dançarino Chang Tsz-fung, de 29 anos, também foi internado no hospital Queen Elizabeth após o acidente, mas já recebeu alta.

Investigações preliminares conduzidas pelas autoridades mostram que a queda pode ter ocorrido por conta do rompimento de uma ou duas cordas de metal que seguravam o telão.

Além disso, os responsáveis pela investigação irão analisar os fios de suspensão para entender qual a origem do erro, se ele estava nos procedimentos operacionais ou no material dos próprios cabos.

Veja queda de telão em cima de integrantes da banda Mirror

A queda do telão foi registrada em vídeos que circulam pelas redes sociais. Foi disponibilizado um número de telefone do Departamento de Assistência Social para atender as pessoas que viram as imagens e se sentiram desconfortáveis, precisando de serviços de aconselhamento.

Legenda: Atendimento médico após a queda de telão Foto: Handout / COURTESY OF ANONYMOUS SOURCE / AFP

Em choque com o acidente, três mulheres que estavam na plateia também precisaram receber atendimento médico. Apenas uma delas chegou a ser levada para hospital.