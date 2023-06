‘Bom Dia & Cia’ retorna a programação do SBT a partir de julho

O programa “Bom Dia & Cia” voltará a programação do SBT em julho. A atração, que havia encerrado em abril do ano passado, retornará a ser exibida como um especial, sob o comando de Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos.

O projeto ficará no ar entre 3 e 31 de julho, e será exibido de segunda a sexta-feira, entre 9h30 e 13h. A emissora vai trazer vários desenhos para as crianças, como “Tom & Jerry”, “Três Espiãs Demais” e “Lanterna Verde”.

Antes de ser encerrado, em 2022, o “Bom Dia & Cia” ficou no ar por 28 anos.

Demitido

Em janeiro desse ano, Silvia Abravanel revelou em entrevista ao programa “A Tarde é Sua” que Yudi foi demitido do “Bom Dia & Cia” porque apareceu no estúdio com um novo corte de cabelo. Silvio o chamou para conversar, mas o apresentador se negou e acabou sendo desligado da emissora.

“Quando ele chegou no estúdio, eu olhei e pensei: ‘meu Deus, o que aconteceu aqui?’, mas deixei quieto. Quando ele [Silvio Santos] me chamou na sala dele, perguntou: ‘quem autorizou [que ele pintasse o cabelo]?’. Eu já sabia que ia ser um problema, porque ele [Silvio] tem uma coisa com cabelo".

Ela ainda disse que Yudi tinha um comportamento complicado. “Eu tinha que ficar policiando ele porque às vezes, ele chegava de balada, ele fazia as peripécias, sempre foi muito mulherengo, chegava bêbado no estúdio".