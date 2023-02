Baile da Vogue 2023: veja tema e looks da festa

A edição de 2023 do Baile da Vogue, que reúne celebridades, influenciadores e grandes nomes da moda, acontece nesta sexta-feira (10), no Rio de Janeiro.

O tema desta edição é "Sonho de Uma Noite de Verão", com alusão à brasilidade e ao mundo fantástico. O nome faz referência a uma das maiores comédias do escritor William Shakespeare.

Segundo a Vogue, o baile terá uma jornada emocional de cinco atos: inicia com uma noite de lua cheia, tem travessia da realidade para o fantasioso, cai nas fábulas e termina em um grande eldorado.

Os convidados comparecem ao tapete vermelho montado no hotel Copacabana Palace. O evento contará com shows de Pedro Sampaio e Silva.

Grandes nomes do entretenimento brasileiro comparecem, como Giovanna Ewbank, Pequena Lô, Mari Gonzalez, e Sabrina Sato.

Veja os principais looks

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank optou por uma produção com a temática floral. Ela compareceu ao baile em um conjunto rosa, com saia e mangas fluidas.

Mari Gonzalez, influenciadora, entrou no tema e escolheu representar a Lua e o Cosmos. Ela pousou com um vestido branco de tule, com o grande diferencial na coroa cravejada de pedras vermelhas

"A lua desde o início estava na minha cabeça e a partir disso buscamos referências dos anos 20", explicou Gonzalez.

Já a influenciadora Thaynara OG representou o pôr do sol em sua produção. Homenageando ao estado onde nasceu, Maranhão, escolheu um vestido em renda renascença.

"O laranja do pôr do sol de São Luís é poético e se torna ainda mais especial quando é atravessado pela revoada dos Guarás", expressou Thay.

Juliette, a grande ganhadora do BBB 21, optou por um vestido roxo longo e esvoaçante, com plumas.

Produções temáticas

Thelma Assis, médica e ganhadora do BBB 20, ousou em uma produção com flores em todo o vestido e em uma coroa. O look retrata a afinidade do amor com o encantamento de seres lúdicos da floresta, segundo ela.

Vermelho foi a cor escolhida pela influenciadora Pequena Lo. Em um vestido fluido e com flores, a produtora de conteúdo teve influência nos seres míticos.

O influenciador de moda Gabriel Gontijo optou por um terno elaborado pela Normando - marca brasileira de origens amazônicas. O terno teve como inspiração plantas tropicais e aves.