Atriz Miranda McKeon, da série 'Anne With an E', passa por mastectomia dupla

A atriz Miranda McKeon, intérprete de Josie Pye na série 'Anne With an E', realizou uma cirurgia de mastectomia dupla e compartilhou o relato por meio das redes sociais na quinta-feira (11). O procedimento ocorreu cinco meses após ela revelar que havia sido diagnosticada com câncer de mama.

"Hoje é um grande dia. Cheguei para fazer a cirurgia que eu havia antecipado há cerca de cinco meses. Farei uma mastectomia dupla – procedimento que remove todo o tecido mamário sob a pele dos dois lados, bem como alguns gânglios linfáticos no meu lado direito", relatou após chegar na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos.

Legenda: Miranda McKeon compartilhou momentos antes da cirurgia no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Segundo a jovem, que tem 19 anos, a cirurgia deve extinguir as células cancerígenas que ainda estivessem no corpo, além de diminuir as chances de uma recorrência da doença no futuro.

Procedimento

Horas depois da mastectomia, Miranda voltou às redes sociais para afirmar que tudo havia corrido como o planejado e que ela permaneceria em recuperação.

"A cirurgia correu super bem. Estou com um pouco de dor e não posso me movimentar muito, mas de um modo geral, vejo uma recuperação tranquila pela frente", relatou.

Além disso, a artista ainda aproveitou para compartilhar parte da rotina para o restante do tratamento. "Minha programação para os próximos dias: gerenciar a dor, dormir, assistir shows e talvez fazer lição de casa. Estou me sentindo ambiciosa"